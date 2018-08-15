Adıyaman'da terör örgütü PKK tarafından askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı Adıyaman'da bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü PKK mensuplarınca ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir asker yaralandı.