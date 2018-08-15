Adıyaman'da terör örgütü PKK tarafından askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı
Adıyaman'da bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü PKK mensuplarınca ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir asker yaralandı.
- AA
Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarınca askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.
Merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine hareket eden Jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araç, mermer ocağına yaklaştığı sırada bombalı saldırı düzenlendi.
Zırhlı aracın zarar gördüğü saldırıda bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.
Öte yandan, ateşe verilen şantiyede hasar oluştuğu öğrenildi.
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