Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya büyük operasyon
Adıyaman'ın merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
- İHA
Adıyaman merkeze bağlı Akcalı köyü kırsalında İHA'lar tarafından görüntülenen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Jetler, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarken, ardından bölgeye kobra ve skorsky tipi helikopter gönderildi.
Operasyon sürüyor.
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