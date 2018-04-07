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Adıyaman'da trafik kazası 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Adıyaman'da 40 yaşındaki Bahri Kılıç idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Polis Evi önünde, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Muhammed Misto'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ SURİYE UYRUKLU

Kazada, sürücü Kılıç ve Suriye uyruklu Misto ile araçlarda bulunan aynı aileden Fatma Kılıç (24), Bedriye Kılıç (64) ve Nazif Kılıç (63) yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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