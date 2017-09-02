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Adıyaman'da tütün deposunda yangın

Adıyaman’da, tütün deposu olarak kullanılan bir ikamette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi 100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında bulunan Mehmet Kovan’a ait ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Tütün deposu olarak kullanılan evin yanması sonucu yaklaşık 10 bin TL değerinde tütünün yanarak kül olduğu öğrenildi.
 
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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