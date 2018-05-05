Adıyaman'da yangın

Yangın Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi, 9004 nolu sokakta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın doğalgaz tesisatında yapılan çalışma esnasında kanepe üzerine sıçrayan kıvılcımın yangına neden oldu. Binanın girişinde yaşanan yangın nedeniyle binanın içini duman kapladı.

Binada bulunan vatandaşlar duman nedeniyle dışarı çıkamayınca balkonlara çıktı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri çağrıldı. Toplam 18 dairenin bulunduğu binanın tüm sakinleri balkonda itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından bina sakinlerinden dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi olay yerine gelen ambulanslara alındı. Ambulanslarda oksijen tedavisi uyguladıktan sonra taburcu edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.