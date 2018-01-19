Adıyaman'da yaşlı adamın dere yatağında cesedi bulundu

Şengil köyünde oturan Hamit Karagül, dün gece yağmurlu havada komşusuna gitmek için evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Ailesinin arama çalışmalarından da sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi.

Dün geceden beri süren çalışmalar sonunda Karagül'ün, dere yatağında cesedi bulundu. Karagül'ün cesedi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.