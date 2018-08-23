Adıyaman'daki terör operasyonunda 2 gözaltı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı beldesinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Z.Y. ve S.S. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.