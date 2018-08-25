Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kızını silahla öldürüp intihar eden baba ile çocuklarının cenazeleri defnedildi Otopsi işleminin ardından Aziz (50) ile kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya (18) için Çağrı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.