Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kızını silahla öldürüp intihar eden baba ile çocuklarının cenazeleri defnedildi
Otopsi işleminin ardından Aziz (50) ile kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya (18) için Çağrı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
- AA
Baba ve iki kızının cenazeleri, kılınan namaz sonrası merkeze bağlı Çaltılı köyü Karadut mezrasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.
Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde dün Aziz Kaya, kızları Vesile ve Işıl Kaya'yı tabancayla öldürmüş, aynı silahla intihar etmişti. Aziz Kaya'nın pantolonunun cebinde "Bunun sorumlusu benim." yazılı not bulunduğu öğrenilmişti.
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