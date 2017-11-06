Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.