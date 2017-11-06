Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Samsat'a bağlı ismi belirtilmeyen bir köyde bulunan tarihi eserin evde muhafaza edildiği bilgisine ulaştı.
Üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 santimetre uzunluğunda 36 santimetre genişliğinde 70-80 kilogram ağırlığında Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi.
Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemede orijinal olduğu belirlenen esere komisyon aracılığıyla paha biçilebileceği belirtildi.
Olayla ilgili M.Y, ve S.Y. gözaltına alındı.
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