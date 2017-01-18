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Adli Tıp'ın 'ısırık raporu' ortaya çıktı

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında TBMM'de çıkan kavgada CHP'li milletvekili Eren Erdem tarafından bacağından ısırıldığı iddia edilen AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, Adli Tıp'tan aldığı raporla ısırıldığını kanıtladı. CHP'li vekil Erdem ise Muhammet Balta'nın bacağını kendisinin ısırmadığını iddia etti.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığı kesinleşti. Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
 
Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.
 
AK Partili Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekili tarafından ısırılmıştı. Olayın ardından tetanos aşsı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.

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