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Adliye saldırısındaki otomobili satan kişi ByLock'tan tutuklandı

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda öldürülen teröristlerin kullandıkları iki otomobilden birini sattığı belirlenen K.A., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen K.A., ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.

  • DHA
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İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak PKK'lı teröristler tarafından bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, teröristlerin amaçlarına ulaşmalarını engelleyen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, şehit oldu, 9 kişi de yaralandı. Ölü ele geçirilen iki teröristin aile üyeleriyle sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişi, olayın ardından gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan iki otomobilden birini kısa süre önce satan K.A. da teröristlerle doğrudan bağlantısı saptanamadığı için serbest bırakıldı. Ancak FETÖ/PDY üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ortaya çıkan K.A., yeniden gözaltına alındı. Geçen 15 Ocak'ta adliyeye gönderilen K.A., bu kez tutuklandı. İki teröristin kente geldikten sonra bağlantı kurduğu tespit edilince gözaltına alınan İ.Z. de yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.

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