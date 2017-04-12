Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adliyeye anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalıştı

Anadolu Adalet Sarayı'na anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Anadolu Adalet Sarayı'na gelen bir şahıs X- Ray cihazından geçerken üzerinde bulunan malzemeleri cihazdan geçirilmesi amacıyla sepete koydu.
 
Polis ekipleri konulan malzemeler arasında anahtarlık görünümü verilmiş içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi bulunan silahı farketti.
 
Ekipler, suikast silahı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle anahtarlık şeklindeki silaha el koyarken, şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.
 
Adalet sarayına bir mahkemede bulunan dosyası ile ilgili işlem yapmaya geldiği belirtilen şüpheli M.B'nin, Makine Kimya Sanayisi'nden emekli olduğu ve suç kaydının olmadığı öğrenildi.
 
Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA