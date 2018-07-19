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Adnan Oktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

'Adnan Oktar' grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adnan Oktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 116'ya ulaştı.

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"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adnan Oktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116 kişi tutuklandı.

 

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