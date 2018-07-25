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Adnan Oktar suç örgütünün cephaneliği görüntülendi

Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlar ilk kez görüntülendi.

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Ele geçirilen silahlar Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

 

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