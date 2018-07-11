Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 5 ildeki 235 kişi hakkınd agözaltı kararı verildi

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



KÜÇÜK KIZLARI TACİZ VE ULUSLARARASI AJANLIK



Kedicikleri olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi. Son dakika bilgilere göre suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor.



Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.



ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDEN ALINDI



İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.



ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR



Adnan Oktar ve müridleri hakkında emniyete çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanlar yer alıyor.



İŞTE ADNAN OKTAR VE ÖRGÜTÜNE İSNAT EDİLEN SUÇLAR



Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocukların kaçırılması ve alı konulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesiyle dolandırıcılık, kara para aklama, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, tehdit, iftira, rüşvet, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi.

Adnan Oktar Kimdir?



Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Adnan Oktar babasını küçük yaşta kaybetmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta tamamlamıştır. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı.



Kamuoyunda kendisinden Adnan Hoca olarak anıldı. Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Taraftarları arasında Ahmet ismini de kullanmıştır. Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), kendi sitesinde amacının "Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak" olduğunu ifade etmiştir.



Adnan Oktar grubuna bağlı İnternet siteleri, TV ve değişik yayın araçlarıyla başlıca Mehdilik, Mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, Mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda birçok yayın ile gündeme gelmiştir.



Adnan Oktar'ın Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı yüzlerce kitabı olduğu konuşuluyor. Bununla birlikte, Harun Yahya imzasıyla yayımlanan kitaplarını cemaati ile birlikte hazırlamaktadır. Adnan Hoca diye anılan Adnan Oktar, Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap çıkarmıştır. Herkes tarafından Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınlar sık sık gündemde yer alıyor.



(Sabah)