Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek masonluk belgesi aldığı ortaya çıktı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, cinsel saldırı ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan yakalanarak tutuklanan Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı. Oktar'ın 1 milyon 50 bin Euro vererek 33. dereceden mason olduğu anlaşıldı.

'Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlar ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bir müşteki verdiği ifadesinde Oktar'ın para vererek nasıl mason olduğunu anlattı.

MASONLUK DİPLOMASI ALMIŞTI

Bilindiği gibi 2013 yılında, Adnan Oktar'ın A9 TV isimli televizyon kanalında yapılan programına İtalyan mason locası lideri olarak tanıtılan Gian Franco Pilloni katılmıştı. Pilloni, masonlukta 33. derece diploması olarak adlandırılan bir belgeyi Oktar'a övgü dolu sözler ile takdim etmişti. Bu anlar ekranlara yansımıştı.

İŞTE O İFADE

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığını anlattı. C.Ö. şunları anlattı: "Adnan Oktar hatırladığım kadarıyla 2012 yılında bana daha çok güç elde etmek ve yurt dışında daha fazla politik görüşme yapabilmek için mason olması gerektiğini ve bu konuda araştırma yapmamı istedi.

3 KEZ 350 BİN EURO ÖDEMİŞ

Bende dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim. İskoç Rit'e üye olmak için İngiltere'de yaşaması gerektiği için P2 Mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Ben de mail adresim üzerinden bağlantı kurarak görüşmelerde bulundum ve her defasında 350 bin Euro olmak üzere üç defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞ

Bu parayı P2 Mason Locası meşriki azamı olan Gian Franco Pilloni ve beraberinde gelenlere elden teslim ettik. Adnan Oktar'ın masonluğa kabul görüntüleri zaten basına da yansıdı. Hatta bu vesileyle 2014 yılında İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye'ye gelerek sadece Adnan Oktar ile görüşmelerde bulundu.

TRUMP'IN BALOSUNA DAVET

Bu görüşme içeriğinde Adnan Oktar bu kişiden İtalya'daki politikacılarla tanışmak istediğini söyledi. Basında kendisi lehine haberler çıkmasını istediğini söyledi ve bu haberler yapıldı. Örneğin 2014 veya 2015 yılında Corriere Della Sera Gazetesi'nde haber yapıldı. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için orada da görüşmeler ayarlandı. Bunlardan biri Trump'ın başkanlığa kabul gününde hem baloya hem de başkanlığa kabul törenine davet alıp Adnan Oktar'ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı.

O DAVETLER İÇİN 200 BİN DOLAR

Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi. Ayrıca örgütün sitelerinden masonlukla ilgili kötü düşünceleri ateist masonlar diye değiştirtti ve kitapların basımını durdurarak olumsuz düşüncelerin hepsini ateist masonlar diye güncelledi."

(Sabah)