Adnan Oktar’ın derin bağlantıları: FETÖ irtibatlı İsrail casusu

Adnan Oktar örgütünün, terör bağlantıları da aydınlandı. Oktar’ın Fetullahçı Terör örgütü ile bağlantılı bir suç örgütü olduğu tespit edildi.

Oktar'ın FETÖ'den tutuklu Mehmet Baransu ve firari Tuncay Opçin'le 17/25 Aralık hükümeti hedef alan operasyonların ardından defalarca yüzyüze görüşerek irtibat kurduğu belirlendi.

Bağlantılara ulaşan İstanbul Mali Polis, Oktar ile iki FETÖ’cü arasında geçen görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan örgütsel planların konuşulduğunu belirledi.

Oteldeki görüşmelerin kayıtları poliste

Oktar'ın İsrail ile casusluk faaliyetlerinin ise yaklaşık 15 yıldır sürdüğü ifade edildi. Adnan Oktar’ın İstanbul’da bir otelde İsrailli Milletvekili Yehuda Glick ile görüştüğü ve Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda bilgi aktardığı tespit edilmişti. Emniyetin oteldeki görüşmelere ilişkin kayıtlara da ulaştığı öğrenildi.

Şarap haram, diğer alkol türleri serbest

Suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında ekipler, Adnan Oktar'ın örgüt üyelerine şarabı haram, diğer alkol türlerini ise serbest kıldığını tespit etti.

Lüks yaşam düşkünü aileler kızlarını Oktar'a teslim etmiş

Polis ekiplerinin incelemelerinde ayrıca, annelerin lüks yaşam uğruna 15 yaşındaki kızlarını Adnan Oktar'a teslim ettiği de ortaya çıktı.

Kaynak: YENİŞAFAK