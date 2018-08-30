Adnan Oktar'ın evinde bulunan el yazması Tevrat’ın nasıl ele geçirildiği araştırılıyor

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy’deki evi ile Ümraniye’de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu. Eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi. Uzmanlar, ele geçirilen el yazmalı Tevrat’ın tarihi eser niteliğinde olduğunu tespit etti.

Tevrat’ın sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte bir eser olduğu belirtildi. Mali polis, bu denli değerli bir tarihi eser niteliğinde olan Tevrat’ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiğin konusunu da araştırmaya başladı. Türk İslam Eserleri’ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edilirken bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi. (Akşam)