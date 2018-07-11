Adnan Oktar'ın evinden adeta cephanelik çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Adnan Oktar'ın evine düzenledikleri operasyonda adeta bir cephanelik ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler şoke etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar'ın evinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik bulundu. Aramalarda ele geçirilen uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve bunlara ait mühimmatlar dikkat çekti.
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