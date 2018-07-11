Adnan Oktar'ın evinden adeta cephanelik çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Adnan Oktar'ın evine düzenledikleri operasyonda adeta bir cephanelik ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.