Adnan Oktar'ın mason olmak için 1 milyon euro ödediği ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın İtalyan P2 Mason Locası'na 33. dereceden mason olmasının ardından, locaya belli aralıklarla 1 milyon 50 bin Euro para yardımında bulunduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın bu parayı, 'masonların yardım sandığı' olarak adlandırılan, "Dul Kadın Kesesi'ne yatırdığı belirtildi. 2013 yılında, Adnan Oktar'ın A9 TV isimli televizyon kanalında yapılan programına İtalyan Mason Locası lideri olarak tanıtılan Gian Franco Pilloni katılmıştı.

Pilloni, masonlukta 33. derece diploması olarak adlandırılan bir belgeyi Oktar'a övgü dolu sözler ile takdim etmişti. Bu anlar ekranlara yansımıştı. Peki Dul Kadın Kesesi olarak tanımlanan yapılanmanın arkasında ne vardı. Buraya aktarılan paraların genç yaşta hayatını kaybetmiş üyelerin eş ve çocukları için kullanıldığı vurgulandı. Genelde ayda bir yapılan toplantıların sonunda üyelerden biri boş bir torbayı diğer üyelerin önünden geçirir, herkes de "gönlünden kopan bir parayı" miktarını belli etmeden torbaya atardı.

(Takvim)