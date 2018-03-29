AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

TSK, Afrin’in Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD ekipleri tarafından halka insani yardım malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.

Afrin halkına yardımlar devam ediyor... Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD’ın desteği ile halka insani yardım malzemeleri dağıtılmıştır. pic.twitter.com/FT9ykch501