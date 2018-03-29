AFAD, Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ekipleri tarafından Afrin halkına insani yardım malzemesi dağıtıldığını bildirdi.
- İHA
TSK, Afrin’in Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD ekipleri tarafından halka insani yardım malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.
Afrin halkına yardımlar devam ediyor... Karmanluk ve Şeyh Hadid beldelerinde AFAD’ın desteği ile halka insani yardım malzemeleri dağıtılmıştır. pic.twitter.com/FT9ykch501— TSK (@TSKGnkur) 29 Mart 2018
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