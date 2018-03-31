AFAD ve Kızılay Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin halkına destek devam ediyor... Bugün de AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan’da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapılmıştır" denildi.