AFAD ve Kızılay Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

<p> TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin halkına destek devam ediyor... Bugün de AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan’da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapılmıştır" denildi.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/31/310320182000358981113_3.jpg' style='width: 640px; height: 360px;' /></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.