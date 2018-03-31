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AFAD ve Kızılay Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından Afrin halkına insani yardım malzemesi dağıtıldığını bildirdi.

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TSK'dan yapılan açıklamada "Afrin halkına destek devam ediyor... Bugün de AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan’da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapılmıştır" denildi.

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