AFAD binası içinde otobüs yangını EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi