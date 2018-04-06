AFAD binası içinde otobüs yangını
EYÜP Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi
Eyüp Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor. Çıkan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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