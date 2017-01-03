Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TSK'nın TBMM'nin 10 Ekim 2001 tarihli kararıyla hükümete verdiği yetki temelinde, Afganistan'da ISAF harekatının başlangıcından itibaren görev aldığı belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"NATO Devlet ve Hükümet başkanları Şikago'da ve Galler'de gerçekleştirilen zirvelerde, Afganistan'ın mutabakatıyla ISAF'ın bitiminden sonra Afganistan'da muharip olmayan Kararlı Destek Misyonunun başlatılmasını kararlaştırmışlardır. Söz konusu misyon, ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu üstlenecek Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'ne eğitim, danışmanlık ve yardım sağlamaktadır. Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye, Afganistan'ın milli birliği ve bütünlüğü ile bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen, her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dış yardım programlarından birini Afganistan'a yürütmekte olan ülkemiz, 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı TBMM kararı temelinde söz konusu misyona katkıda bulunmaktadır."TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.