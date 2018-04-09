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Afganistan ve Doğu Guta'daki saldırılar protesto edildi

Eyüpsultan'da toplanan bir grup, Afganistan ve Doğu Guta'daki saldırıları protesto etti.

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Eyüpsultan'da toplanan bir grup, Afganistan ve Doğu Guta'daki saldırıları protesto etti.

Eyüp Sultan Camisi Meydanı'nda bir araya gelen Eyüpsultan Genç İHH, TÜGVA ve Genç Ensar Eyupsultan Şubesi üyeleri, saldırıları kınayan yazılı pankartlar ve Türk bayrakları taşıdı.

Eyüpsultan Genç İHH Başkanı Hüseyin Gülüm, grup adına yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde, bir medresedeki mezuniyet töreni sırasında düzenlenen hava saldırısında, 100'ün üzerinde kişinin katledildiğini ve yüzlercesinin yaralandığını hatırlatarak, "Minik Kur'an hafızlarının icazet merasimi, zalimlerin bombaları ile şehadet merasimine döndü." ifadelerini kullandı.

Gülüm, bu katliamın, İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'den korktuklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, "İşgal ve sömürü ile özdeşleşen ABD, uyguladığı bu politikasıyla 2001'den bu yana, Afganistan'da insanların temel hak ve hürriyetlerinin tamamını ayaklar altına almış, on binlerce sivili katletmiştir." dedi.

Hüseyin Gülüm, ABD'nin, Afganistan'a girdiğinden bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü, son dönemlerde silahlı insansız hava araçlarını sıklıkla kullandığını, düğün, taziye ve camilere pervasızca hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Doğu Guta'daki saldırıyı da lanetleyen Gülüm, benzer olayların yaşanmaması için İslam ülkelerine birlik olma çağrısında bulundu.

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