Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afganistan'da 9 Taliban üyesi teslim oldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 9 Taliban üyesi silahlarını bırakarak teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cüzcan Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, 9 militanın kendi istekleri ve ellerindeki silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.
 
Teslim olan örgüt üyelerine iş imkanı sağlanması için çabaladıklarını ifade eden Azizi, Taliban mensuplarının teslim olmasının bölgedeki güvenlik için önemli olduğunu belirtti.
 
Cüzcan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Ekrem de Cüzcan'da Yüksek Barış Konseyinin faaliyete başlamasından bu yana 862 örgüt üyesinin teslim olduğunu kaydetti.
 
Konseyin yürüttüğü Barış Programı çerçevesinde silah bırakan militanlara maddi destek ve iş imkanı sağlanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK tükeniyor! İçişleri Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

PKK tükeniyor! İçişleri Bakanlığı terörle mücadele bilançosunu açıkladı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA