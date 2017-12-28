Afganistan'da patlama: 6 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde meydana gelen patlamada 6 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
Devlet Abad Kaymakamı Muhammad Kerim, yaptığı açıklamada, ilçedeki bir okulun yakınlarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oynadığı sırada patladığını söyledi.
Patlamada 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Kerim, çocukların 6-12 yaşlarında olduğunu belirtti.
Yetkililer Taliban'ı sorumlu tuttu.
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