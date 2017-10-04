Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.

Çatışmada 3 DEAŞ üyesi ile 3 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz açıklama yapılmadı.