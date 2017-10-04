Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.
 
Çatışmada 3 DEAŞ üyesi ile 3 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını söyledi.
 
Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA