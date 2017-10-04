Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.
- AA
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.
Çatışmada 3 DEAŞ üyesi ile 3 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını söyledi.
Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz açıklama yapılmadı.
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