Afganistan’da bir eğitim merkezine düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında dün, bir üniversite hazırlık merkezine öğrencilerin bulunduğu sırada intihar saldırısı düzenlenmişti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, resmi rakamlara göre ölü sayısının 40 olarak tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybedenlerin çoğunun üniversite sınavına hazırlanan gençler olduğu, yaralanan 67 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün bir canlı bombanın eğitim merkezinin içine girerek kendini patlattığı belirtilmişti. 40 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Öte yandan, Afganistan’da Taliban da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana Gazne’de saldırı düzenliyor. Afgan güvenlik güçleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalarda, en az 100 Afgan askeri hayatını kaybetti.