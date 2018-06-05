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AFP: Terör örgütü PKK/YPG Münbiç'ten çekiliyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Münbiç'ten çekileceğini duyurdu.

  • star.com.tr
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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, AFP'de yer alan bilgiye göre, Münbiç'ten çekileceğini duyurdu.

"Somut sonuç bekliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Münbiç için yol haritası hakkında görüştü. "Pompeo ile görüşme başarılı geçti" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de YPG konusunda somut sonuç beklediğini belirtmişti.

"Münbiç uygulaması diğer alanlara taşınacak"

Yol haritasıyla ilgili çalışmaların 10 gün içinde başlayacağını belirten Çavuşoğlu, "Uygulama safhasında terör örgütü PKK/YPG Münbiç’ten çekilecek. ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silahlar alınacak. Münbiç uygulaması diğer alanlara taşınacak." sözlerini kullanmıştı.

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