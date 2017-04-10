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Afrika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dua yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduktan sonra gerek Başbakanlık gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde özel ilgi gösterdiği ve yardım ile yatırımlarını esirgemediği Afrika'dan dua yağdı.

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Anayasa referandumu öncesinde çekilen bu görüntülerde yıkık dökük bir cami içerisinde toplanan yüzlerce Sudanlı duaya eşlik ediyor. Duada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi defalarca geçiyor. Mazlumlar, kendi sesleri olan Recep Tayyip Erdoğan'a dualarıyla destek veriyorlar.   

 

 

 

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