Afrin gazisi Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeçmemleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı. Yüzgeç'in bulunduğu ambulansın geçeceği yolda pek çok vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi.Yüzgeç'in bulunduğu ambulansın geçeceği yolda pek çok vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi.
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