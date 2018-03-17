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TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.

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Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.

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