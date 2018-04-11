Afrin için gümrük kapısı mayıs ayında açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e yapılması planlanan gümrük kapısına ilişkin sorularını yanıtladı.



Hatay Valiliğinin talebi üzerine Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılmasının gündeme geldiğini belirten Tüfenkci, "Gümrük kapısı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konuyu ilgili bakanlıkların görüşüne sunduk. Görüşler geldikten sonra konuyu Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Çalışmalar yakın zamanda biter." diye konuştu.



Bölgede de incelemelerde bulunduğunu da ifade eden Tüfenkci, "Tam anlamda gümrük kapısı değil, insani yardımların daha kolay geçmesi noktasında faaliyet gösterecek bir kapı olacak. Afrin'e daha hızlı bir şekilde insani yardım ve altyapı ihtiyaçları karşılansın diye o kapıya ihtiyaç duyuldu. Oradaki ticaretin gelişmesi noktasında da önemli işlev görecek. Gümrük kapısını, mayıs ayının ortalarına doğru açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığında geçen ay yapılan toplantıda Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısının açılmasına karar verilmiş, Tüfenkci ile beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulunmuştu. Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varılmıştı.