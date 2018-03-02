Terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şehit haberi Van'daki ailesine ulaştı.

BABASINA "ANCAK ŞEHİT OLUNCA DÖNERİM" DEDİ

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı.

Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını söyledi.