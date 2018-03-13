Afrin merkezinden kaçan siviller TSK tarafından temizlenen bölgelere göç ediyor

Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyalarla Afrin’in doğusundaki Azez ve güneyindeki Halep kent merkezine yakın Nubul ve Zehra beldelerine doğru gittikleri belirtildi. Bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına yöneldikleri öğrenildi.

Afrin kuzeyinden çıkarak Kıygıbiğe'ye geçtiklerini belirten Muhammed Neccar, YPG’lilerin rejim tarafından verilen kimliklere el koyarak kendilerine ait kimlikler verdiği ifade ederek, "Rejimin verdikleri kimliklere el koyarak bizlere kendi hazırladıkları kimlikleri verdiler. Sırf Afrin’den kaçmamızı önlemek için oldukça sıkı tuttular bizi. Ancak biz zor da olsa kaçtık geldik" dedi.