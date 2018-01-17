Afrin operasyonu ne zaman başlayacak? Afrin’de son durum göç başladı

Afrin operasyonu ne zaman başlayacak? Türkiye’nin gündemine oturan Afrin operasyonu öncesi batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ve fırtına obüs topları Kilis-Hatay sınırına ulaştı. Afrin’de son durum nedir? Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı. Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi. Peki, Afrin operasyonu ne zaman başlayacak, tarih verildi mi? İşte, Afrin son dakika gelişmeleri.

SINIRDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Afrin operasyonu öncesi batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ve fırtına obüs topları Kilis-Hatay sınırına ulaştı. Batı ve doğu illerinden yola çıkan 50’den fazla tank, fırtına obüs topları Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında bir akaryakıt istasyonu yakınlarında toplanan tanklar ve fırtına obüs topları, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

AFRİN OPERASYONU NE ZAMAN?

Gazeteciler, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi. Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor.

Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.

PENTAGON’DAN YENİ AÇIKLAMA

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

ERDOĞAN: ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bu akşam telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün Suriye’nin kuzeyinde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı. Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etti.

DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün (ABD'nin) Suriye'nin kuzeyinde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' tesis edileceği yönündeki açıklamasının gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Ulusal güvenliği korumak için her türlü tedbiri alırız" ifadelerini kullandı.