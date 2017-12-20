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Afrin operasyonu öncesi sınırda güvenlik duvarının bir kısmı kaldırıldı

Hatay'da, Suriye sınırının Afrin bölgesindeki güvenlik duvarı, büyük araç geçişleri için kaldırıldı.

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Son olarak dikkatlerin odaklandığı ve Türkiye’nin her geçen gün daha kuvvetli operasyon sinyali verdiği Afrin bölgesinde, terör örgütünün attığı her adım İHA’lar aracılığıyla saniye saniye takip edilirken, Türkiye tarafından da hareketlilik yeniden başladı. İskenderun Garı'na ulaşan askeri personel ve araçlar konvoy halinde sınır birliklerine sevk edildi.  
 
Afrin operasyonu için teyakkuz halinin devam ettiği Suriye sınırındaki güvenlik duvarı, büyük araç geçişleri için kaldırılıyor. Sınırdaki 14 bölgede beton blokların araç geçişi için kaldırıldığı öğrenildi.

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