Afrin operasyonu son dakika neler oluyor Afrin neden önemli haritadaki yeri nerede, Afrin operasyonu kaç gün sürecek, nasıl vurulacak? Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin’de 8-10 bin arasında terörist PYD/PKK'lı terörist barınıyor. Türkiye'nin Afrin'i hedef göstermesinin ardından teröristler, sivil yerleşimlerle hendek ve sığınaklarda gizlenmeye başladı. Günlerdir Afrin operasyonu için "her an başlayabilir" alarmında olan TSK, Afrin'e mi giriyor yoksa savaşa mı? Peki Afrin operasyonu ne zaman başlayacak? Operasyonda ilk vuruşu TSK'nın hangi unsurları yapacak? Operasyon kaç gün sürecek? Operasyonun düğmesine basılması için ne bekleniyor? Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Savaş uçakları tarafından hedefler imha edildikten sonra ÖSO ile Özel Kuvvetler’in Afrin’e girmesi planlanıyor. Afrin Türkiye için önemli çünkü Hatay ve Kilis'in tam karşısında ve bu sınırın terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin elinde olmasını istemiyor. YPG için önemli çünkü burası Akdeniz'e açılan kapı. ABD için önemli çünkü sınırımızda planladığı Kürt devletinin Akdeniz'e kadar uzanmasını istiyor. Rusya için önemli çünkü destekçisi olduğu Esad'a muhalif ÖSO'nun eline geçsin istemiyor. YPG'nin Afrin'deki silahlı gücünün büyüklüğü net olarak bilinmese de Afrin savaşına katılabilecek insan sayısını 20-25 bin civarında deniliyor. 2015'ten beri Afrin'deki gençler 9 aylık dönemlerle zorunlu askeri eğitimden geçirildi. Ayrıca 18-50 yaş arasında kadın ve erkeklere de silah talimi verildi. Haliyle Afrin'de silahlı bir sivil güç de bulunuyor. Uzmanların ortak görüşü Afrin operasyonunun Fırat Kalkanı'ndan hayli farklı olabileceği ve sürpriz sonuçlar doğurabileceği yönünde. İşte Afrin operasyonu ile ilglii son gelişmeler...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Operasyon için o süre doluyor. Peki Afrin operasyonu nasıl yapılacak? "Savaşa değil ama Afrin’e giriyoruz. Operasyon ne zaman? Bir gece. Ama hangi gece olduğu müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı" diyen Abdülkadir Selvi, bugünkü MGK'da son durumun gözden geçirileceğini belirtip "Önemli bir nokta daha, operasyonun düğmesine basılması için Rusya ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğünü yazdı. "Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor" diyen Selvi "Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor." Kuşkusuz Afrin Kürtlerin kontrolündeki diğer bölgelerden izole ve büyük oranlarda güç takviyesi kolay değil. Fakat 1980'lerden bu yana Afrin'in Kürt hareketindeki yeri dikkate alındığında buraya müdahalenin yol açacağı çatışmanın boyutu ve sonuçları farklı olabilir. Doğrudan Afrin'i hedef alan bir hamle daha geniş bir alanda Suriyeli Kürtleri çatışmanın içine çekebilir. Uzmanlara göre Afrin operasyonu PKK'nın saldırılarını da tetikleyebilir.



Türkiye’nin yanı başındaki terör yuvası: Afrin



Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 2012'den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor.



Doğusunda Arap çoğunluğun yaşadığı ancak terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve muhaliflerin kontrolündeki Azez yer alıyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esed rejim güçlerine bitişik durumda.







İDLİB İLE AZEZ ARASINDA



Afrin, muhaliflerin kalesi İdlib ile Halep'in kuzeybatısında, Türkiye sınırında kontrol ettikleri Azez ilçesinin arasında kalmasıyla önem taşıyor. PKK'nın Afrin ile Aynularab'ı birleştirerek, terör koridorunu Türkiye sınırı boyunca yayabilme hedefi için Azez'i de ele geçirmesi gerekiyor. Örgüt zaman zaman, Afrin'den Azez'e, ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı Azez - Halep - Cerablus üçgenine baskı yapıyor. Azez'deki siviller, sık sık PYD/PKK'nın Afrin'den havan topu saldırılarına maruz kalıyor.



PYD/PKK'NIN İLK YUVASI



Hafız Esed iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, elebaşı Abdullah Öcalan Afrin'i hedef seçmişti. İlçede, PKK'nın mali desteğiyle, özellikle zeytin, zeytinyağı sektörlerinde birçok ticari müessese ve imalathane kurulmuştu. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmadan devretmesiyle, PYD/PKK'nın ilk toprak kazanımları arasında yer aldı ve Kandil Dağı'ndan sonraki yuvası oldu.



Suriye'de rejim karşıtı halk hareketlerinin başladığı 2011 yılı ve ardından gelen iç savaş döneminde, Afrin terör örgütü PYD/PKK'nın en fazla yuvalandığı sahalardan oldu. Örgüt, Afrin'de, Haseke'nin Amude ve Halep'in Aynularab (Kobani) ilçeleriyle, Ocak 2014'te özerk yönetim ilan etti ve "kanton" ismini verdi.



AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, halihazırda Afrin'de 8-10 bin PYD/PKK'lı terörist barınıyor. İlçede ABD askeri bulunmazken, yüz civarı Rus askeri polisi Afrin'in batı kesimindeki Tel Rıfat, Tel Acar, Kefer Cenne ve Minniğ havaalanı bölgelerinde konuşlu durumda. Afrin'deki terör örgütü varlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın taktik destekleri ile Fırat Nehri'nin doğusunda ABD'nin yardımları sayesinde zaman içinde daha da güçlendi.



TERÖRİSTLERE DOĞAL KORUMA



Güney ve doğudan muhaliflerin kuşatmasında kalmasına rağmen dört yanı kara ile çevrili Afrin'in dağlık coğrafyası, PYD/PKK'ya doğal koruma sağlıyor. İlçedeki vadide bulunan meyve bahçeleri, üzüm bağları ve zeytinlikler ile kısmen tarım arazileri ve 1980-90'lardan kurulan sanayi altyapısı da örgütün kendi kendine yetebilmesine neden oluyor. Afrin'deki sanayi ve ticaret altyapısı, terör örgütünün ilçede tutunabilmesinin önemli sebebi.



AMANOSLAR'A AÇILAN KAPI



Hatay'ın Amanos dağlarına açılan ilçe, PYD/PKK'nın sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye'deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında. Güvenlik kaynakları, Afrin'den Amanoslar'a sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatların yer aldığını ifade ediyor. Örgütün bu silah ve mühimmatları, özellikle Ekim 2015'ten itibaren Esed rejiminin yardımıyla edindiği biliniyor. Bu tarihten itibaren PYD'nin, ana gövdesi PKK'ya da silah ve mühimmat aktarımının arttığı görülüyor.







ÖRGÜTÜN SİLAH YUVASI



ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'ye sevk ettiği askeri yardımlar da belli ölçüde örgüt militanlarınca Afrin'e ulaştırılıyor. Bu yardımlar kapsamında Javelin anti-tank sistemleri, ısı güdümlü roketatar ve çok namlulu roket rampalarının Esed rejimi aracılığı ile Afrin'e taşındığı iddia ediliyor. Afrin'de genel olarak M16 Amerikan piyade tüfeği ile donatılan teröristler, aynı zamanda kaleşnikof, doçka, çeşitli ebatlarda (60, 80 ve 120 milimetre) havan, çeşitli roketatar, top ve az sayıda tanka sahip. Geçen hafta içinde ise bazı Suriyeli kaynaklar ABD'nin terör örgütüne Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere omuzdan atılan hava savunma füzelerinden verdiğini öne sürmüştü.



Ayrıca birkaç ay önce ABD'nin Rümeylan hava üssüne gönderdiği 40'a yakın ısı güdümlü uçaksavarın bir kısmı Afrin'e yollandı.



“Afrin’e müdahale gerekli çünkü…”



SİVİLLERE ZULMÜN ADRESİ



Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı. Halihazırda Afrin'in yüzde 60'ı Arap nüfustan oluşuyor.



Bunun haricinde PYD/PKK, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi işgal ediyor. Afrin'i Aynularab ile birleştirme hedefindeki örgüt, Azez'e doğru yayılmış durumda. PYD/PKK, Afrin'in doğusundaki Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor.



Afrin, PYD/PKK'nın işgal ettiği diğer yerleşimlere kıyasla en sıkı kontrol ettiği, sivillere en büyük zulmü yaptığı ilçe. PYD/PKK, ilçedeki Arap çoğunluğu ve Kürt sivilleri, keyfi tutuklama, zorla silah altına alma, esnaftan haraç alma gibi uygulamalara tabi tutuyor.



Örgüt, kendisine muhalif herhangi bir siyasi parti ya da sivil toplum örgütü kurulmasına da kesin şekilde izin vermiyor. Silah zoruyla susturduğu muhalefet içerisinde kendisine boyun eğmeyen Abdurrahman Abo ve İdris Ali gibi isimler cezaevinde tutuluyor.







ÖRGÜT SON BİR YILDIR ALARMDA



2017 yılının başında Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesini takiben Türkiye'nin Afrin ile Münbiç'i hedef göstermesi, PYD/PKK'da büyük panik yarattı. Terör örgütü militanlarını gizlemek için Afrin'i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi.



PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti.

Teröristlerin 'Afrin' paniği Avrupa'ya sıçradı!



ABD'NİN DONATTIĞI TERÖRİSTLERDEN TAKVİYE



PYD/PKK'nın genelde Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki operasyonlarında kullandığı HAT ve YAT isimli sözde anti terör birlikleri, eğitimlerinin bir kısmını Afrin'de alıyor. Terör örgütünün propaganda araçlarında çok kez yer alan Afrin'deki HAT ve YAT'ın sözde mezuniyet törenlerinde terör örgütü elebaşının fotoğrafları da yer alıyor. Pentagon, CIA ve Kandil Dağı'ndan gelen örgüt elebaşlarının da eğitim verdiği terör birliklerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığı iddia ediliyor.



Yaklaşık 15 gün önce ABD'nin donattığı 50 HAT unsuru, Afrin'e intikal ederken, önceki gün de Münbiç'ten 100 terörist Afrin'e geçti. Bu geçiş, Münbiç'in güneyindeki Esed rejimi noktalarından gerçekleşiyor. PYD/PKK'nın geçen yıl boyunca Afrin'deki genç kız ve erkekleri zorla silah altına alması da ilçedeki terörist sayısının 10 bine yaklaşmasına neden oldu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen cumartesi yoğunlaşan topçu atışlarının ardından terör örgütü, şehir dışındaki kamplarının bir kısmını boşaltıp hendeklere ve şehir içi gizli kamplara yerleşmeye özen gösterdi. Bu gizli kamplar ayrıca silah depoları olarak kullanılıyor.



ABD'NİN DONATTIĞI TERÖRİSTLERDEN TAKVİYE



PYD/PKK'nın genelde Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki operasyonlarında kullandığı HAT ve YAT isimli sözde anti terör birlikleri, eğitimlerinin bir kısmını Afrin'de alıyor.



Terör örgütünün propaganda araçlarında çok kez yer alan Afrin'deki HAT ve YAT'ın sözde mezuniyet törenlerinde terör örgütü elebaşının fotoğrafları da yer alıyor.



Pentagon, CIA ve Kandil Dağı'ndan gelen örgüt elebaşlarının da eğitim verdiği terör birliklerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığı iddia ediliyor.



Yaklaşık 15 gün önce ABD'nin donattığı 50 HAT unsuru, Afrin'e intikal ederken, önceki gün de Münbiç'ten 100 terörist Afrin'e geçti. Bu geçiş, Münbiç'in güneyindeki Esed rejimi noktalarından gerçekleşiyor.



PYD/PKK'nın geçen yıl boyunca Afrin'deki genç kız ve erkekleri zorla silah altına alması da ilçedeki terörist sayısının 10 bine yaklaşmasına neden oldu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen cumartesi yoğunlaşan topçu atışlarının ardından terör örgütü, şehir dışındaki kamplarının bir kısmını boşaltıp hendeklere ve şehir içi gizli kamplara yerleşmeye özen gösterdi. Bu gizli kamplar ayrıca silah depoları olarak kullanılıyor.







HAVA OPERASYONU 6-7 GÜN SÜRECEK



"Afrin operasyonu iki aşamalı olarak planlanıyor" diyen Selvi "Afrin’deki YPG mevzileri ve kontrol noktaları tespit edilmiş durumda. İHA’lardan alınan yeni görüntülerle, hedefler sürekli olarak güncelleniyor. Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri vuracak. Sınırdan topçu atışı ve karadan karaya füzelerle YPG’ye ait hedefler etkisiz hale getirilecek. Yoğun hava operasyonlarının en az 6-7 gün sürmesi bekleniyor."



UÇAKLAR İMHA EDECEK ÖNCE ÖSO SONRA MEHMETÇİK



Savaş uçakları tarafından hedefler imha edildikten sonra ÖSO ile Özel Kuvvetler’in Afrin’e girmesi planlanıyor.



Afrin neden önemli?



Bunun için Afrin haritasına bakmak 'neden önemli' sorusunun yanıtını veriyor. Afrin Türkiye için önemli çünkü Hatay ve Kilis'in tam karşısında ve bu sınırın terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin elinde olmasını istemiyor. YPG için önemli çünkü burası Akdeniz'e açılan kapı. ABD için önemli çünkü sınırımızda planladığı Kürt devletinin Akdeniz'e kadar uzanmasını istiyor. Rusya için önemli çünkü destekçisi olduğu Esad'a muhalif ÖSO'nun eline geçsin istemiyor.



TSK doğrudan Afrin'e girerse ne olur?



Kuşkusuz Afrin Kürtlerin kontrolündeki diğer bölgelerden izole ve büyük oranlarda güç takviyesi kolay değil. Fakat 1980'lerden bu yana Afrin'in Kürt hareketindeki yeri dikkate alındığında buraya müdahalenin yol açacağı çatışmanın boyutu ve sonuçları farklı olabilir. Doğrudan Afrin'i hedef alan bir hamle daha geniş bir alanda Suriyeli Kürtleri çatışmanın içine çekebilir. Uzmanlara göre Afrin operasyonu PKK'nın saldırılarını da tetikleyebilir.



YPG'NİN NE KADAR GÜCÜ VAR



YPG'nin Afrin'deki silahlı gücünün büyüklüğü net olarak bilinmese de Afrin savaşına katılabilecek insan sayısını 20-25 bin civarında deniliyor. 2015'ten beri Afrin'deki gençler 9 aylık dönemlerle zorunlu askeri eğitimden geçirildi. Ayrıca 18-50 yaş arasında kadın ve erkeklere de silah talimi verildi. Haliyle Afrin'de silahlı bir sivil güç de bulunuyor. Uzmanların ortak görüşü Afrin operasyonunun Fırat Kalkanı'ndan hayli farklı olabileceği ve sürpriz sonuçlar doğurabileceği yönünde.



PKK'NIN AFRİN'DEKİ YAPISI



Afrin zeytin, zeytinyağı, un ve şekeriyle Kürt hareketini beslerken siyaseten de önemli bir üs haline geldi. Mesela yeni bir seçim sisteminin denendiği 1990'daki oylamada PKK, Suriye Parlamentosuna 6 milletvekili göndermişti. 2003'ten itibaren PKK mirası üzerinden yükselen PYD'nin toplumsal dayanakları da sadece 2011'deki türbülans sayesinde oluşmuş değil. Yani PYD, Temmuz 2012'de kontrolü ele alırken Afrin'de güçlüydü ve örgütlüydü.



ARAPLAR VE TÜRKMENLER DE VAR



Kürtler Kobani'den Afrin'e açılacak bir koridoru "Rojava-Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nun tamamlanması" olarak tanımlıyor. Kobani ve Afrin'deki dominant Kürt varlığına karşın Kürtlerin Şehba adını verdiği bu bölgede Araplar, Türkmenler ve Kürtler birlikte yaşıyor. Bu nedenle Kürt hareketinin temsileri siyaseten koridorun açılmasına "Kürdistan'ın tamamlanması" denilmesine karşı çıkıyor.