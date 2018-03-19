Afrin Şehidi Musa Özalkan'ın Telafer vasiyeti yerine getiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetinde Musul'un Telafer ilçesinde yapılmasını istediği ve şehidin isminin verileceği anaokulunun yeri teslim alındı.

Terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışma sonucu Musul'un Telafer kentinde yıkılan "Kadisiye Anaokulu", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yeninden inşa edilerek anaokuluna Özalkan'ın ismi verilecek.

Şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek için Türkiye'den Telafer'e gelen Kurtar Derneği (Kurt-Ar) Başkanı Çağrı Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Musa Özalkan, derneğimizin bir üyesiydi. Kendisi şehit düşmeden önce internet üzerinden bize mesaj olarak gönderdiği vasiyetini yerine getirmek için harekete geçtik. Şehidimiz okulun yapılması için bize Telafer'i göstermişti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bölgede incelemelerde bulunduklarını belirten Koçyiğit, yerel yetkililerle görüştüklerini ve yıkık durumdaki anaokulun yerini teslim aldıklarını söyledi.

Koçyiğit, "AFAD'ın öncülüğünde sayın devlet büyüklerimizin de desteğiyle binayı ayağa kaldıracağız ve şehidimizin ismini burada yaşatacağız." dedi.

Kurt-Ar Derneği Başkanı Koçyiğit, Okulun inşası hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükelçi Yıldız'ın talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarla temas halinde olduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, Şehit Özalkan adına Telafer'de okulun inşa edilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"AFAD, TİKA ve şehidimizin üyesi olduğu Kurt-Ar Derneği yetkilileri ile beraber, burada iyi bir devlet ve vatandaş işbirliğiyle çalışmaları başlatıyoruz. Projenin yapılması için bir yer tahsis edildi. Önümüzdeki günlerde süratle başlayacağız. Burada hem şehidimizin isminin yaşatıldığı, hem de Türkiye'nin varlığının temsil edildiği iyi hizmet veren bir eğitim kurumuna sahip olacağız."

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarıyla 23 Ocak tarihinde girilen çatışmada Gülbaba köyünün güneydoğusunda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın, Telafer’deki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak buraya adının verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.