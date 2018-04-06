Afrin şehidi Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın adı Burdur'da bir okula verildi

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, yaptığı yazılı açıklamada, şehit Çalışkan'ın isminin Bucak ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesine verildiğini bildirdi.

Okulun yeni isminin Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu aktaran Petek, "Artık bundan böyle şehidimizin ismi ülkemiz var olduğu sürece bu okulda yaşatılmış olacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek." ifadelerini kullandı.