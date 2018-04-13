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Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın vasiyeti ortaya çıktı.

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Afrin'deki arama tarama çalışmalarında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, TSK'nın ödeyeceği tazminat ile adına bir yetimhane açılması vasiyetinde bulundu.

"ADIMA YETİMHANE AÇILSIN"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Çalışkan, "Vasiyetname" başlıklı yazısında ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını talep etti.

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