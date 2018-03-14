Afrin şehir merkezinde ilk hedef örgütün köstebek yuvaları

Afrin'e meskûn mahal operasyonları için girildiğinde Mehmetçiğin ilk hedefi teröristlerin tünel ağları olacak. TSK ve istihbarat birimlerinin takibi ile birbiriyle bağlantılı, bazıları araç geçebilecek genişlikte olan, çoğu da gizli geçişler ile terör karargâhlarına çıkan köstebek yuvaları tek tek belirlendi.

Terör tünellerinin giriş ve çıkış noktaları harekâttaki ilk hedef olarak belirlendi. Cinderes-Meryamim köyü- Minniğ beldesi üzerinde kurulacak 'stratejik hat' ile teröristlerin dışarıyla tamamen bağlantısı kesilecek ve kent merkezi operasyonuna geçilecek.

TÜNELLERE TAHKİMAT YAPTILAR

Afrin kent merkezinin etrafı açılan çukurlarla çevrelenmiş durumda. Bu çukurlar seyyar köprülerle aşılıp kepçelerle doldurulacak ve terörün kapattığı yollar harekâta açık hale getirilecek. Bir yandan bombalı tuzaklar temizlenirken, diğer taraftan İHA'ların tespitleri ve obüslerin atışları ile operasyon ilerleyecek.

Havadan alınan görüntülerde teröristlerin bazı tünellere girip çıktıkları görüldü. Örgütün kent merkezindeki direniş için tünellere büyük tahkimat yaptığı belirlendi. Kent merkezinde kilometrelerce uzunluğunda birbiriyle bağlantılı tünel ağı ördükleri, bunlardan bazılarının araç geçişi sağlanabilecek genişlikte olduğu tespit edildi. Su kanallarını dahi tünele dönüştüren PYD-YPG'nin sözde devlet dairesi olarak kurduğu karargâhları ile önemli silah ve mühimmat depoları ve kritik gördükleri binaların yer altındangizli geçişler ile tünellere bağlandığı ortaya çıktı. PYD-YPG'nin, DEAŞ taktiğiyle tünellerden aniden çıkarak kayıp verdirmeye çalışacağı saptandı.

Tüneller etkisiz hale getirildikten sonra da örgütün gizli tahkimat yaptığı evlere, binalara, silah ve mühimmat depolarına da baskınlar düzenlenecek.

(Sabah)