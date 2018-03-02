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Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41'inci gününde Afrin kırsalında icra edilen operasyon sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerin acı haberleri memleketlerine ulaştı. 

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ

Şehit Uğur Palancı-İzmir

Şehit Arif Demirel-Kastamonu

Şehit Burhan Açıkkol-Isparta

Şehit Abdullah Taha Koç-Konya

Şehit Recep Çetin-Eskişehir

Şehit Rıdvan Çevik-Van

Şehit Mehmet Dinek-Aydın

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