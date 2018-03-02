Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu.