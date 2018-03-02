Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41'inci gününde Afrin kırsalında icra edilen operasyon sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerin acı haberleri memleketlerine ulaştı.
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Şehitlerimizin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ
Şehit Uğur Palancı-İzmir
Şehit Arif Demirel-Kastamonu
Şehit Burhan Açıkkol-Isparta
Şehit Abdullah Taha Koç-Konya
Şehit Recep Çetin-Eskişehir
Şehit Rıdvan Çevik-Van
Şehit Mehmet Dinek-Aydın
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