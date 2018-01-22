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Afrin teröristlere mezar oldu!

TSK'nın , Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen 20'ye yakın YPG'li terörist bugün Afrin'e gömüldü.

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Cumartesi günü başlayan Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki hava operasyonunda Afrin'de bulunan 153 hedef yerle bir edildi. Kara harekatının başlamasıyla terör örgütüne ağır kayıplar verdiriliyor. 
 
TERÖRİSTLER İÇİN TÖREN
 
Zeytin Dalı Harekatında öldürülen teröristler örgütün paçavralarına sarılı olarak Afrin'e gömüldü. Afrin'de terör örgütünün verilen kayıpları saklamaya çalışmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 20'den fazla teröristin öldürüldüğü görüldü. (Haber7)

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