Afrin'de 22 Mart'ta yaralanan askerimiz şehit düştü
TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Mart'ta EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
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