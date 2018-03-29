Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de 22 Mart'ta yaralanan askerimiz şehit düştü

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Mart'ta EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziosmanpaşa´da maskeli ve siyah pardösülü 4 kişinin marketteki soygunu kamerada

Gaziosmanpaşa´da maskeli ve siyah pardösülü 4 kişinin marketteki soygunu kamerada

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA