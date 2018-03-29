Afrin'de 22 Mart'ta yaralanan askerimiz şehit düştü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.