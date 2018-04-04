Afrin'de 4 tuzaklı el yapımı patlayıcı imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de 4 tuzaklı el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ile Cenderis’te tespit edilen 4 tuzaklı el yapımı patlayıcının METİ timleri tarafından imha edildiği bildirildi.
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