Afrin'de 4 tuzaklı el yapımı patlayıcı imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı ile Cenderis’te tespit edilen 4 tuzaklı el yapımı patlayıcının METİ timleri tarafından imha edildiği bildirildi.