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Afrin'de 6 kişilik bir aile, PKK/PYD'lilerin bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı

Afrin ilçe merkezinde, PKK/PYD'li teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

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Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi.

Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

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