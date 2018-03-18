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Afrin’de ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca şehit oldu

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada 3 gün önce ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca’nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

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Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 gün önce bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Dunca’nın şahadet haberi Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak’ta oturan baba Kazım, anne Hesna Dunca’ya askeri erkan tarafından verildi. Baba evine asılan Türk bayrağı ile acı haberi alan komşu ve yakınları sokağı doldurdu. Özel kuvvetlerde görevli olduğu öğrenilen Şehit Dunca’nın bir kardeşinin daha TSK’da görev yaptığı diğer kardeşinin ise bir dönem görev aldığı öğrenildi. Dunca’nın bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

 

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