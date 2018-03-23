Afrin'in güneyinde ÖSO ile Esed rejimi arasında mesafe 3 km'ye düştü
Afrin’den sonra Tel Rifat’a ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/YPG’ye destek veren Esed’e bağlı milis güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin safhasının ardından Tel Rifat’a doğru ilerleyen TSK destekli ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/YPG’ye destek veren rejim milisleri karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmalar birçok noktada çatışmaya dönüştü. Üç gün önce Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Hammut Tepe Sınır Karakolu yakına düşen füze ve iki güç arasındaki çatışma haberlerini yorumlayan uzmanlar bölgedeki gerilimin giderek tırmandığını söylüyor.
4’ü komutan on rejim milisi öldü
Esad rejimine yakın yayın organları ile yerel kaynakların belirttiğine göre önceki gün yaşanan çatışmalarda ve TSK’ya ait savaş uçaklarının bombalamalarında 4’ü komutan düzeyinde en az 10 rejim milisi öldürüldü. Komutanların Zakaria Halil Tugayı’nın komutanı Hantal Abu Thaer, fahri teğmen olarak geçen milis komutanları Hassan Halil ve Ali Hassan Halil ile Suriye Ordusu’nda görevli Teğmen Mustafa Derviş olduğu öğrenildi
ÖSO ile rejimin arası 3 km
Uzmanlar Kimar ve Barad köylerinin doğusunda bulunan rejim bölgelerine yakınlığı açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. ÖSO güçleri ile Nubl-Zehra bölgesindeki rejim güçlerinin arasında 3 km mesafe kaldığı söyleniyor.
(Vatan Gazetesi)
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